Terremoto in Sicilia a largo della costa ragusana

Un terremoto di magnitudo Ml 4.6 (Mw 4.4) è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 21:27 italiane di oggi, 22 dicembre 2020. L’epicentro è stato localizzato tra le provincie di Ragusa e Caltanissetta, al largo della costa ragusana a 15 km da Vittoria (RG), 16 km da Acate, 17 km da Santa Croce Camerina (RG), 19 km da Gela (CL) e ipocentro a una profondità di circa 30 chilometri.

Le persone si sono riversate in strada in molti comuni della zona sud-est della Sicilia ma dalle prime verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risultano danni ne feriti.