Troppa indifferenza sulla ripresa delle scuole

Egregio direttore,

Il 7 gennaio si avvicina e se il Prefetto di Varese fa trapelare un certo ottimismo, anche in base alle informazioni contenute nel vostro articolo di ieri, permangono numerose preoccupazioni sul potenziamento incompiuto del trasporto pubblico.

Lunedì sera e ieri sera ho seguito in streaming l’intero Consiglio Comunale e riponevo molte speranze su un ordine del giorno (non un emendamento al bilancio) di Stefano Clerici di Varese Ideale, che tra l’altro rappresento in Commissione Urbanistica, sulla destinazione dello stanziamento del Park & Bus, circa 180 mila euro annui, per potenziare anche solo temporaneamente i trasporti pubblici alla ripresa delle scuole. L’ordine del giorno alla fine non è stato presentato per vizio di regolamento. In tutto il dibattito non ho rilevato alcun cenno alla ripresa scolastica e ai rischi di una recrudescenza COVID-19 nel caso di nuovi passi falsi. Ritenendo sproporzionato il sussidio al Park & Bus e ribadendo l’assoluta priorità che la ripresa della scuola possa avvenire in sicurezza e senza alibi per nessuno, resto indignato di questo silenzio e di questa indifferenza. In particolare, silenzio e indifferenza del sindaco Galimberti e della sua Giunta, impegnata a difendere coi denti “alla lira” ogni punto del bilancio di previsione. E pensare che lo stesso sindaco Galimberti mi aveva rassicurato sul punto. E intanto il 7 gennaio si avvicina, con problemi del tutto analoghi a settembre. Ma io non mollo. E’ un impegno che mi sono preso con mia figlia, quinta ginnasio al Cairoli, i suoi compagni e tutti gli studenti varesini e pendolari.

Cordialità

Mattia Colombo