Un bel regalo dalle biblioteche del sistema “Valli dei Mulini”

Le 44 biblioteche del sistema bibliotecario Valli dei Mulini regalano a tutti i loro lettori una sorpresa per Natale: l’accesso gratuito ad oltre 7.000 quotidiani online, provenienti da 90 paesi ed in 40 lingue.

Qui il link al nuovo sito attraverso il quale si potrà accedere all’edicola ed a migliaia di contenuti gratuiti online

https://vallideimulini.medialibrary.it/home/index.aspx

Nell’edicola del sito è possibile consultare la versione digitale di quotidiani e riviste, nazionali e internazionali, e attraverso l’app “PressReader” si possono leggere anche da tablet e smartphone. L’app PRESSREADER , scaricabile sui propri cellulari e tablet, consente di scaricare la copia del giornale prescelto e di leggerlo offline, di ricevere in automatico e scaricare i nuovi numeri connettendosi a internet per il solo tempo del download, di memorizzare le proprie preferenze e sincronizzare le proprie letture sui diversi dispositivi utilizzati. Segui le istruzioni step by step o scarica la nostra guida.

Per ottenere le credenziali di accesso basta inviare una mail a sistemabibliotecario@comune.malnate.va.it indicando NOME – COGNOME – CODICE FISCALE e Biblioteca di Riferimento.

I bibliotecari e gli Amministratori hanno voluto aderire a questa nuova proposta per fornire un servizio innovativo e particolarmente importante ai propri cittadini, così da essergli ancora più vicini al termine di questo anno nel quale hanno dimostrato il grande affetto verso le proprie biblioteche.

Dalla riapertura sono stati infatti oltre 150.000 i prestiti effettuati, il che dimostra l’importanza che tali luoghi della cultura hanno per i cittadini e quanto frequentarle sia una abitudine alla quale i lettori sono realmente legati.

Fare un regalo ai nostri cittadini quindi è sembrato un modo per ripagare di tanto affetto con un’offerta innovativa ed un servizio nuovo che possa rendere queste feste ed il 2021 più piacevoli.

Si può scegliere di sfogliare il Corriere della Sera, l’americano The Washington Post, l’inglese The Guardian, l’argentino La Nacion, riviste settimanali e mensili, da Vanity Fair a Quattrozampe, oltre a 2 milioni di risorse gratuite online ( tra ebook, audiolibri, etc).

Buona lettura e…buone feste!