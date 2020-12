Un conto corrente per chi ha bisogno, la proposta di ‘Per Marnate’: “Rinunciamo ai nostri compensi”

Il gruppo consiliare di opposizione “Per Marnate” ha proposto la costituzione di un conto corrente di solidarietà per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà in questo periodo. La finalità del conto corrente è quello di fornire un aiuto immediato alle famiglie senza aspettare tempi burocratici che potrebbero rendere inutile l’intervento.

Tutti i cittadini potranno versare il loro contributo per aiutare le famiglie in difficoltà. I consiglieri del gruppo hanno deciso di rinunciare al loro compenso (il gettone di presenza) per versarlo nel conto corrente di solidarietà. «Abbiamo chiesto a tutti i consiglieri e assessori di partecipare a questa raccolta fondi che non deve essere sostitutiva agli interventi già esistenti ma un ulteriore strumento a sostegno dei nostri cittadini. Speriamo che la nostra richiesta venga approvata nel consiglio comunale di sabato» – scrivono i promotori sulla loro pagina facebook.