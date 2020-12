Un presepe speciale per la piazza di Luvinate

Da qualche giorno nella piazza del Comune di Luvinate c’è il presepe.

Una tradizione per Lazzaro, il volontario che da anni lo realizza, ma quest’anno la rappresentazione ha un carattere speciale.

In questo modo il Comune partecipa all’iniziativa della Fiera di Luvinate #ColoriamoLuvinateNatale, per dare colore alle vie del paese. Inoltre, per la costruzione del Presepe è stata usata anche legna bruciata dopo l’alluvione che aveva colpito duro.