Un super panettone dai Panificatori di Varese ai bambini dell’ospedale Del Ponte

E’ arrivato, bello, luccicante, elegante nella sua veste argentata. E’ lì tutto solo in attesa che qualcuno festeggi con lui e aspetta il giorno di Natale per far felici i bambini ricoverati e i loro genitori.

E’ il Signor Panettone da 5 kg prodotto, esclusivamente per i bambini dell’Ospedale Del Ponte, dai Panificatori di Varese, che ogni anno, da sempre, portano in reparto la dolcezza natalizia.

Quest’anno, causa COVID, la consegna da parte dei vertici dell’Associazione è avvenuta alla Casa del Sorriso, ma non per questo è stata meno significativa, anche se non si è potuto svolgere il consueto laboratorio creativo con la pasta di pane.

Non è un panettone qualunque. Per impastarlo occorre una particolare attenzione e per cucinarlo ci vuole un forno dalle dimensioni adeguate. E’ un vero gigante ma è tanto, tanto buono.

Nonostante il COVID, Il Ponte del Sorriso non farà mancare ai bambini la magia del Natale. Il vero Babbo Natale è già stato intercettato e, accompagnato dalle educatrici della fondazione, la sera del 24 dicembre arriverà anche in corsia per portare tanti regali. Dopo la distribuzione dei doni, sarà il Signor Panettone il protagonista che bambini, genitori e personale sanitario, potranno assaggiare e con cui potranno allegramente intrattenersi.

E così, come per incanto, la solitudine dei bambini lontani dalla loro casa, lascerà il posto a un momento di gioia.