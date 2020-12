Varese sconfitto, Ezio Rossi: “Serve una rabbia diversa”

Perde malamente in casa, sconfitto 3-0 dalla Sanremese, il Varese. Un brutto esordio al “Franco Ossola” per mister Ezio Rossi: «Sinceramente abbiamo fatto una prestazione che non mi aspettavo, anche se penso che abbiamo perso contro squadra forte. Abbiamo sofferto molto e abbiamo sbagliato anche quando potevamo fare meglio, come nelle ripartenze nel primo tempo. La squadra ha una fragilità caratteriale da risolvere. Nel secondo tempo, anche con il cambio di modulo, stavamo facendo qualcosa di interessante ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe».

Mister Rossi analizza più in profondità le mancanze della sua formazione: «Abbiamo pochi giocatori di carattere, servirebbero 4 o 5 elementi come Balla. Ora l’obiettivo deve essere quello della salvezza, anche all’ultima giornata. Serve una rabbia agonistica diversa per conquistarsi la pagnotta. Bisogna andare in campo avendo cattiveria interna. Guitto purtroppo lo conoscono e non gli danno spazio. Ci manca fisicità, vediamo nel mercato come poter agire. Ci metteremo al tavolo a breve con i dirigenti; la squadra ha una rosa ampia e qualcuno potrebbe anche salutare».