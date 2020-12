I voti al Varese: una pessima giornata

Una brutta domenica per il Varese, sconfitto 3-0 in casa dalla Sanremese al termine di una gara vinta meritatamente dai liguri. Prestazioni ben al di sotto della sufficienza per diversi biancorossi, uomini chiave compresi.

PAGELLE

LASSI 5: Tre gol presi e la percezione che non dia sicurezza alla difesa

NEGRI 5,5: Qualche buona cosa ma poco altro

Polo 5,5: Non cambia molto rispetto al compagno sostituito

MAPELLI 5,5: Se la squadra becca tre gol è anche perché in difesa qualcosa non ha funzionato a dovere

VISCOMI 5: Da capitano non guida la squadra. Tanti errori, troppi lanci, segno che delle difficoltà in campo

PETITO 4: Un’altra prestazione ampiamente negativa per il terzino mancino. (Nicastri: s.v.)

ROMEO 6: Nel primo tempo è uno dei migliori

Beak 5: Non dà il cambio di passo sperato e si perde

GUITTO 5: Dovrebbe essere uno dei leader in campo e invece ancora una volta commentiamo una sua prestazione non all’altezza

Addiego Mobilio 4,5: Entra in campo e non combina nulla, se non qualche battibecco

SCAMPINI 5,5: In campo dopo il lungo infortunio. Uno dei meno peggio

OTELE’ 5,5: Ha una buona occasione nel primo tempo che manda a lato. Non riesce mai a ingranare

Lillo 5: Invocato per cambiare le sorti della gara, combina davvero poco

MINAJ 5,5: Si sbatte tanto ma conclude poco. Apprezzabile per grinta

BALLA 5,5: L’ultimo a mollare, nel finale ci prova anche ma non è la sua miglior prestazione