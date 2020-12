I volontari di Ubuntu spalano la neve dai marciapiedi

“Ubuntu è anche questo. È condivisione, aiuto reciproco e solidarietà”. Un post pubblicato da Thierry Dieng per raccontare il lavoro svolto oggi dai migranti che vivono in città. Il movimento che riunisce esseri umani proveniente da diverse parte del mondo si è costituito anni fa ed è attivo in città.

“Oggi 5 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, i nostri di “Ubuntu Generation” si sono trasformati in angeli della neve hanno collaborato gratuitamente alla pulizia delle strade di Varese per aiutare il proprio comune. Non lo hanno fatto per ricevere qualcosa in cambio, lo hanno fatto perché aiutare fa del bene a chi lo fa e a chi lo riceve, ha aiutato loro stessi. Il volontariato è anche questo, è creare relazioni tra le persone, è aiutare un anziano ad uscire di casa ed è ritrovarsi con la promessa di un caffè insieme. È un cammino, uno scambio reciproco tra cittadini, un dono, è una condivisione che non vede differenze tra chi aiuta e chi riceve aiuto. Ubuntu rappresenta pienamente i valori del volontariato e li promuove sul territorio di Varese giorno dopo giorno”.