I voti al Varese: Lillo si sblocca in campionato, Mobilio sfortunato

Pareggio 1-1 per il Varese a Casale alla prima partita sotto la guida di Ezio Rossi. I giocatori biancorossi giocano una gara tutto sommato positiva, ma sul risultato finale conta qualche bell’intervento di Lassi e l’autorete di Addiego Mobilio.

PAGELLE

LASSI 6,5: Due interventi fondamentali per portare a casa il risultato

NEGRI 6: Alla prima da titolare, alterna cose buone a qualche ingenuità. La media è positiva

Otelè 5,5: Prende qualche fallo ma in attacco fa poco

SIMONETTO 6: Al rientro dopo il lungo stop, gioca una gara attenta

MAPELLI 6,5: Tocca a lui guidare la difesa e lo fa con profitto, anche se un po’ nervoso

PETITO 6: Nel primo tempo sbaglia ancora qualcosa di troppo, meglio nella ripresa

SNIDARCIG 6: Da mezzala mette tanta corsa

Minaj 5,5: Tanta corsa e dinamismo, servirebbe forse un po’ più di sostanza

GUITTO 5,5: Da capitano prova a prendere in mano la squadra ma non lo fa sempre con profitto

ROMEO 6,5: Forse il migliore del Varese. Tanto lavoro oscuro ma anche un buon numero di palle “ripulite”

ADDIEGO MOBILIO 5,5: Suo l’assist per il gol ma anche l’autorete. L’impressione è che da lui ci si possa aspettare qualcosa di più

Ammirati 5: Non entra in campo nel migliore dei modi. Perde spesso la posizione e in attacco non riesce a sfondare

FALL 5,5: È ancora indietro, fa qualche sponda interessante ma la somma tra le cose positive e quelle negativa tende al basso

Capelli 6: Uno dei pochi a portare cose positive dalla panchina. Prova a strappare in un paio di occasioni

LILLO 6,5: Si sblocca in campionato, ma la sua gara è fatta anche di tanta corsa, anche in difesa

Mamah s.v.: Pochi minuti nel finale