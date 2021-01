I 70 anni del “varesino” Bob Morse

Dici Bob Morse, a Varese, e sicuramente a qualcuno scenderà una lacrima sul viso.

Oggi – 4 gennaio 2021 – uno dei più grandi giocatori della storia della Pallacanestro Varese compie 70 anni.

Nato nel 1941 a Filadelfia, arrivò nel 1972 all’ombra del Sacro Monte e giocò nove stagioni conquistando 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Coppa delle Coppe.

Il rapporto tra Morse e la città di Varese non si spense con la fine della sua carriera, ma ancora adesso rimane uno dei più grandi “ospiti” del salotto varesino, soprattutto a Masnago. Nel 2009 il comune di Varese gli ha conferito la cittadinanza onoraria: «Grande uomo di sport, esempio per i giovani e ambasciatore del nome di Varese con le sue imprese ed i trionfi in Italia e nel mondo».