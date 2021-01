Addio a Valeriano Gorini, fu sindaco di Bodio Lomnago

Si è spento, ieri, poco prima della fine dell’anno, Valeriano Gorini, ex sindaco di Bodio Lomnago. Valeriano aveva 70 anni ed era stato primo cittadino del paese della Valbossa per cinque anni, dal maggio 1985 a maggio 1990. A ricordarlo per primi i suoi concittadini di Inarzo, paese in cui Valeriano oggi viveva. Uomo molto amato lascia la moglie Donatella, il figlio Manuel, la nuora Elisa e il nipote Tobias.

“Con grande dolore comunichiamo che ci ha lasciato il nostro caro amico Valeriano Gorini, già sindaco di Bodio Lomnago. Una persona speciale che è sempre stata vicino alla nostra comunità. L’amministrazione di Bodio Lomnago e tutto il paese porge le più sentite condoglianze alla famiglia”. Questo il ricordo postato su facebook dal sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli.

I funerali avranno luogo sabato 2 gennaio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Inarzo. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del rosario alle ore 14.30.