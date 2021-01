Al liceo Manzoni il primato di richieste di iscrizione a Varese

È il liceo Manzoni il più “gettonato” tra le scuole di Varese. Con 355 domande ha superato lo scientifico Ferraris, che ha ottenuto 334 richieste.

A registrare il balzo più significativo è il percorso economico con 105 iscritti e un incremento di una cinquantina di prescrizioni, mentre il linguistico conferma il primato con 139 domande. Tengono le scienze umane ma soprattutto il musicale: « Con mia soddisfazione abbiamo ricevuto 26 richieste per il liceo musicale che vedo in calo un po’ in tuta Italia – commenta il dirigente Giovanni Ballarini – Simo molto soddisfatti di come siano andate le iscrizioni dato che questa emergenza ci aveva costretto a organizzare degli open day un po’ particolari. Vuol dire che la fama del Manzoni ha giocato un ruolo determinante».

È chiaro, però, che tanta fama ha il rovescio della medaglia: « Conti alla mano, dovremmo attivare circa 14 prime ma noi abbiamo spazio solo per una decina. Faremo delle valutazioni su come organizzarci. L’incognita della pandemia, però, non aiuta e pensare di ritrovarci a settembre con classi molto popolose nei nostri spazi non è possibile. Valuteremo, però, ogni alternativa possibile perché rifiutare qualche ragazzo è sempre doloroso»