Il liceo Ferraris di Varese fa il pieno di consensi: oltre 330 le domande di iscrizione

Se il liceo scientifico piace ai ragazzi italiani, a Varese il Ferraris ottiene il primato di preferenze. Ben 336 le domande di iscrizione presentate dai ragazzi di terza media: rispetto agli anni passati, c’è anche il sorpasso delle scienze applicate il cui percorso ottiene una cinquantina di richieste in più rispetto a quello tradizionale.

Il risultato, se da una parte fa piacere , dall’altra preoccupa dato che i posti disponibili sono in tutto 243 come ben specificato sul regolamento dell’orientamento: « Alla luce di questo risultato – commenta il dirigente Marco Zago – stiamo ragionando su diverse ipotesi organizzative così da ammettere il più alto numero di studenti. La nostra scuola, però, ha un problema di spazi; abbiamo 50 aule in tutto e con 1300 studenti dobbiamo porci dei limiti. Ci sono ipotesi su cui stiamo ragionando e quando saremo pronti le comunicheremo».

Novità rispetto all’anno passato è anche la conferma del quadriennale che ha ottenuto 19 richieste: « È indubbiamente un percorso molto duro. Non è certamente un “bigino” del quinquennale. Lo abbiamo costruito con un suo sviluppo: i ragazzi hanno 38 ore settimanale nel primo biennio e 39 nel secondo. Possono optare tra informatica e tedesco in prima a cui aggiungere una materia alternativa tra diritto e teatro dalla terza. Credo che la nostra sia una delle poche offerte curricolari di teatro in Italia. Abbiamo stretto un rapporto con il CRT di Fagnano Olona e con i loro docenti che insegnano anche all’Università Cattolica».

Il Ferraris conferma, infine, anche la curvatura “biomedica” ai ragazzi che iniziano la terza: « Anche in questo caso, la formazione è di alta qualità e sono previste verifiche periodiche da parte di esaminatori che arrivano da Reggio Calabria dove è nata questa proposta accolta dal Ministero. Con soddisfazione posso dire che i nostri ragazzi che hanno seguito questa formazione specifica hanno passato quasi tutti il test d’ingresso a Medicina. Davvero un bel risultato che contiamo di confermare anche nei prossimi anni grazie alla collaborazione molto proficua con la Presidente dell’Ordine dei Medici dottoressa Beretta e con il Presidente della Scuola di Medicina dell’Insubria professor Carcano».