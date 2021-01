Arancebio.it, agrumi di Sicilia bio dal produttore al consumatore

La qualità di prodotti biologici certificati e IGP e la convenienza dell’acquisto direttamente dal produttore hanno convinto migliaia di clienti. Arancebio.it è lo store digitale di agrumi siciliani dell’Azienda Agricola Magnano, presente nel settore agrumicolo da 60 anni.

Prevalentemente a conduzione familiare, l’azienda commercializza i propri prodotti esclusivamente online, garantendo al cliente qualità, freschezza e genuinità, associate a prezzi equi e ad un servizio di assistenza sempre pronto a fugare qualsiasi dubbio.

La proposta riguarda agrumi, frutti tropicali e ortaggi biologici. Ma anche frutta secca, conserve, marmellate, miele, olio ev e aromi. I trasformati sono realizzati con i prodotti dell’azienda. Inoltre, il catalogo è stato recentemente ampliato con la sezione “Altri frutti”, dove sono presentati, tra gli altri, fichi d’india, melograno, albicocche e meloni.

Entrando nel dettaglio, l’offerta di agrumi biologici comprende Arance Navel biologiche, Arance Tarocco e Moro, Clementine Nova, mandarini, Limoni Femminello Siracusano, Pompelmo Rosa, bergamotto e molto altro ancora. Scorrendo le altre sezioni del catalogo online si trovano anche carciofi, bietola rossa, melanzane, peperoni, Albicocche Mogador bio, Melone Retato bio, Mango bio Kensington Pride e Avocado Bacon.

Senza contare la vasta gamma di conserve, di cui fanno parte pesto di basilico alla siciliana bio, sugo pronto di olive e capperi bio, marmellata di mandarini, di limoni, di fichi, di arance bionde. Solo per citarne alcuni.

Prestigiose attestazioni garantiscono la qualità di ogni prodotto. In particolare, l’Azienda Agricola Magnano vanta le certificazioni degli organismi di controllo Bioagricert e Check-Fruit, dal 2016/17 fa parte del consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia. La produzione non prevede antiparassitari né anticrittogamici.

I fondi agricoli dell’azienda, circa 10 ettari di agrumeto, si trovano nel Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa. Una zona che è sinonimo di produzioni agrumicole di alta qualità, merito anche delle particolari condizioni micro-climatiche, degli sbalzi termici tra il giorno e la notte, e della vicinanza con l’Etna.

Agrumi e ortaggi biologici con spedizione in 48 ore

L’acquisto su Arancebio.it è semplice, veloce e sicuro. Navigando tra le varie sezioni del catalogo, il cliente inserisce nel carrello i prodotti desiderati e procede al pagamento potendo contare su diverse soluzioni: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno, bonifico immediato tramite Satispay.

Per garantire al cliente la massima freschezza, l’azienda raccoglie la frutta nel weekend e spedisce lunedì e martedì. Gli agrumi vengono selezionati e confezionati il giorno della consegna al corriere, senza deposito né conservazione in celle frigorifere. I prodotti arrivano in circa 48 ore e la spedizione è gratuita per ordini di almeno 9 kg.

La convenienza che caratterizza la proposta diventa ancor più marcata approfittando degli sconti quantità, applicati agli ordini di arance in casse da 16 Kg e per gli altri agrumi in casse da 9 e 10 Kg. Ulteriori promozioni sono raccolte nella sezione “In offerta” del portale.

Per qualsiasi dubbio, il customer care di Arancebio.it è a disposizione sette giorni su sette, accessibile via telefono, e-mail, WhatsApp, form di contatto sul sito e pagine social.