Auto fuori strada sulla 336

Auto fuori strada sulla statale 336 nella serata di venerdì 29 gennaio. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.50 in direzione A4, nel tratto tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello. Sul posto Polizia di Stato, Ambulanza 118 Croce Azzurra Buscate. Per fortuna il conducente, un uomo di 46 anni, non ha riportato ferite e non è stato trasportato in ospedale.La vettura ha finito la propria corsa incastrandosi tra il guardrail e un gabbiotto di servizio, evitando di schiantarsi contro l’ingresso della galleria.

