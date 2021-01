Automobilisti Lombardi poco attenti alle gomme

Gli automobilisti della Lombardia sono poco attenti alle gomme: è questo ciò che emerge dai dati relativi agli ultimi controlli effettuati dalla Polizia stradale nei nostri territori. In Lombardia in particolare è davvero scarsa l’attenzione da parte dei guidatori nei confronti dei pneumatici, molto spesso sottovalutati e addirittura trascurati nella manutenzione. Le notizie quindi non sono affatto buone, a dispetto delle campagne di sensibilizzazione attuate negli ultimi anni che sembravano aver dato qualche frutto in termini di maggior controllo circa lo stato di salute della propria auto in generale e delle gomme in particolare. Le statistiche sono state curate da Assogomma e Federpneus e basate sui controlli svolti dalla Polstrada e il quadro emerso può essere definito preoccupante, viste le condizioni di buona parte dei pneumatici circolanti.

Le gomme trascurate rappresentano un pericolo

Non solo pneumatici sgonfi – che pure si manifestano con una frequenza eccessiva – ma anche battistrada lisci quando non addirittura danneggiati: è questo lo scenario di fronte al quale si sono trovati gli agenti della Polizia stradale, in particolare all’interno del territorio campano, anche se la situazione non è poi così diversa dalla media del resto del Paese. Gli italiani sottovalutano i pneumatici, questa è la conclusione alla quale si può giungere più o meno a cadenza annuale, quando vengono raccolti i dati dei controlli effettuati sulle nostre strade. Lombardia, Campania e Molise sono le regioni nelle quali il contesto è meno roseo e in cui si riscontra il numero di infrazioni maggiore relativamente allo stato delle gomme auto. A Milano e Napoli, nello specifico, sono stati rilevati i dati peggiori, con la cifra più elevata di pneumatici lisci.

Varie tipologie di infrazioni

Le gomme lisce sono soltanto una delle infrazioni emerse durante i controlli; in numerosi casi gli automobilisti hanno a bordo pneumatici non omologati e in altri ancora non omogenei, vale a dire coperture di tipologie diverse oppure di marche differenti a bordo dello stesso veicolo. Ricordiamo che secondo la norma, e per la sicurezza al volante, è indispensabile montare quattro pneumatici identici, per dimensioni e caratteristiche. A questi si aggiungono poi le coperture non conformi, anche se in tal caso la Lombardia si colloca in una posizione migliore rispetto ad altre regioni, con i dati più elevati di sanzioni riscontrati a Varese e Novara. Infine ci sono i pneumatici stagionali mantenuti a bordo dei veicoli oltre il limite previsto dalla normativa: a tal proposito è bene ricordare che di inverno è obbligatorio sostituire le coperture estive con quelle invernali.

Non solo pneumatici

Le sanzioni comminate dalla Polstrada durante i controlli non hanno riguardato solo i pneumatici: è stato registrato infatti un incremento del numero dei veicoli non revisionati e la Lombardia è risultata al primo posto in questa tutt’altro che lusinghiera classifica (insieme al Molise) con quasi il 9% delle vetture controllate prive di revisione. Dati preoccupanti, soprattutto alla luce dei problemi in fatto di sicurezza che si generano dalla sottovalutazione dello stato di salute delle gomme e dell’auto. Tuttavia bisogna anche aggiungere che il 2020 è stato un anno piuttosto particolare per via del lockdown e in molti casi più che di sottovalutazione, si deve parlare di problematiche di natura economica che hanno impedito agli automobilisti di operare interventi di manutenzione sui veicoli. È senz’altro un’attenuante, e infatti a livello normativo sono state concesse delle deroghe alle tempistiche per la sostituzione delle gomme stagionali la scorsa primavera a causa della serrata quasi totale delle attività, ma non bisogna dimenticare che dal buono stato degli pneumatici e delle componenti delle vetture dipende la nostra sicurezza sulle strade e perciò non sono ammesse dimenticanze.