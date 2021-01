I capi sequestrati dalla Finanza donati alla Croce Rossa di Luino

300 capi d’abbigliamento contraffatti, oggetto di un sequestro della Guardia di Finanza in vari procedimenti penali, donati alla Croce Rossa di Luino e Valli.

Sarebbero stati eliminati, ma gli agenti della Finanza hanno proposto al Giudice un riutilizzo con finalità sociale. Hanno ritenuto, visto il lavoro straordinario sul territorio che i nostri volontari svolgono quotidianamente per assistere le famiglie in difficoltà segnalate dai comuni, di mettere a disposizione questo materiale utile per la stagione invernale

Gli abiti sono stati resi neutri dai militari, togliendo i loghi contraffatti, e saranno consegnati alle famiglie assistite.

«Siamo grati alla Guardia di Finanza di Luino per questa donazione. Un modo molto apprezzato per utilizzare a fin di bene del materiale oggetto di reato. Siamo al fianco del lavoro instancabile dei nostri militari a tutela dei cittadini e dell’economia del nostro Paese. Conosciamo bene la serietà e la dedicazione che i finanzieri di Luino mettono nel loro lavoro, ma anche nell’attenzione verso le vulnerabilità, grazie anche a questa stretta amicizia e collaborazione con noi Croce Rossa. Ringraziamo il Capitano Serio e tutti militari della Compagnia di Luino della Guardia di Finanza, con cui c’è pieno sostegno e sintonia sulle attività svolte nella nostra Comunità», commenta il presidente della Cri Luino e Valli Pierfrancesco Buchi.