Castellanzese, frenata casalinga: il Sestri passa 2-1

Dopo quattro vittorie consecutive, la Castellanzese perde nel turno infrasettimanale per 2-1 contro gli ospiti del Sestri Levante. In una partita bloccata e molto combattuta, i liguri riescono a mettere avanti la testa al 76’ con Marianelli e poi a raddoppiare all’89’ con Croci. Poi in pieno recupero, grazie ad una bella azione di Chessa, i neroverdi accorciano le distanze con Bigotto.

I padroni ci casa di mister Achille Mazzoleni ci provano fino alla fine senza però riuscire a produrre altre azioni pericolose. Arriva così la prima sconfitta del 2021 per la Castellanzese, che oggi si scontravano con una squadra dalle ambizioni di alta classifica, tant’è che con questa vittoria i liguri si ritrovano terzi.

Per quanto riguarda la Castellanzese adesso ci sarà da ripartire, ma la prossima partita, in programma domenica 24, ha l’aria di essere davvero tosta: si sale infatti in Valle d’Aosta, e più precisamente a Pont Donnaz, nido di quel PDHAE che sta stupendo tutti e che si trova adesso appena sotto al Sestri Levante al quarto posto in classifica dopo la sconfitta odierna contro Saluzzo. Sarà un buon test per i ragazzi di Mazzoleni per tentare il saccheggio in trasferta e ritrovare slancio per continuare il campionato.