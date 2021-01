Cin cin proibito a Varese, nel bar arrivano i carabinieri

Una bevuta al banco in compagnia, ma arrivano i carabinieri. È successo qualche giorno fa a Varese nel corso dei controlli per il rispetto delle norme anti covid.

Nel corso delle operazioni sono state controllate complessivamente 78 persone, 47 mezzi sulla pubblica via, 10 esercizi pubblici ed elevate 4 sanzioni amministrative ex art. 4 c. 1 della Legge 35/2020.

Durante il servizio i militari hanno accertato l’apertura di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, all’interno del quale è stata riscontrata la presenza di avventori intenti a consumare bevande senza giustificato motivo e “in violazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Oltre alla sanzione amministrativa, nei confronti dell’esercizio commerciale verrà richiesta anche l’irrogazione del provvedimento di chiusura.

I controlli verranno ripetuti nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni anche con l’impiego dei reparti speciali dell’Arma e con il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio