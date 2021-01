Città di Varese, salutano in tre

Il primi mesi del Città di Varese in Serie D non sono andati come preventivato e sperato. La squadra è in fondo alla classifica e per risollevarla la società si sta muovendo sul mercato.

Ufficializzato Francesco Gazo, che sarà già nel cuore del centrocampo biancorosso dalla prossima partita, bisogna ancora aspettare per Giulio Ebagua. L’attaccante italo-nigeriano è aggregato al gruppo ma i tempi non sembrano essere ancora maturi per la firma. Nel frattempo, spettatore interessato della questione Ebagua è Ahmet Fall, che non ha ancora lasciato i colori biancorossi ma il divorzio dovrebbe avvenire in caso di “fumata bianca” per Ebagua.

Sono tre invece i calciatori che hanno già salutato il gruppo: Matteo Simonetto, Riccardo Ammirati e Andrea Addiego Mobilio.

Il difensore varesotto ha varcato il confine, raggiungendo mister Stefano Bettinelli al Malcantone, Seconda Lega rossocrociata.

La situazione rimane ancora fluida, potrebbero esserci altri movimenti in entrata e in uscita ma bisognerà capire prima di tutto le condizioni di chi è attualmente in rosa. Si attendono i rientri del portiere Ovidius Siaulys e soprattutto quello del centrocampista Donato Disabato.