Cocquio Trevisago piange la morte di Claudio Cauzzo, sindacalista storico della Cgil di Varese. È morto dopo 15 mesi di malattia ed era in cura al Besta di Milano. Ha dedicato 25 anni della sua vita alla Cgil di Varese, poi ha iniziato a lavorare come libero professionista in tema di medicine e sicurezza sul lavoro.

Molto impegnato per la parrocchia e l’oratorio del paese, tra le tante attività allenava la squadra di calcio dell’oratorio, tanto che era chiamato “Mister”. Una vita fatta di altruismo e di dedizione al prossimo. Sul sito dell’Airc è stata aperta una pagina per raccogliere i fondi a favore della ricerca. Lascia le figlie Ester e Noemi Cauzzo e la moglie Marisa Fondello, i generi, il fratello Domenico Cauzzo e i nipoti Jessica e Alex Cauzzo.