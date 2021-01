Concluso lo screening con tamponi rapidi a Cremenaga

Si è conclusa ieri, domenica 10 gennaio la due giorni di screening e tamponi rapidi per la popolazione di Cremenaga con la partecipazione di molti cittadini.



«E’ stata un’esperienza molto importante non solo per i nostri volontari che ringrazio per la competenza e la disponibilità che danno a queste iniziative, ma anche per il significato simbolico che questo servizio, il primo nel 2021, ha per la nostra Associazione. I piccoli comuni di frontiera come Cremenaga ci insegnano tutti i giorni che sui temi della prevenzione e del controllo sulla diffusione del Covid-19 si deve lavorare pancia a terra e uniti per perseguire un obiettivo: debellare questo maledetto virus», afferma il Presidente CRI di Luino e Valli Pierfrancesco Buchi.

«Ringraziamo i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa con senso di responsabilità. Sono stati due giorni importanti per il nostro comune con il supporto della Croce Rossa, della Protezione Civile e della Comunità Montana del Piambello. Fondamentale è stata la collaborazione con ATS», ha commentato il sindaco di Cremenaga, Domenico Rigazzi.

Centosettanta cittadini hanno partecipato allo screening, oltre ai volontari di protezione civile e croce rossa italiana che hanno prestato assistenza.

In tutto 182 i test effettuati tra sabato e domenica.