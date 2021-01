Controlli a San Silvestro e Capodanno, due arresti e una multa

Controlli dei militari della compagnia Carabinieri di Luino nei giorni di fine anno nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa in vigore per la “zona rossa”.

L’ultimo dell’anno i militari della stazione di Laveno Mombello hanno rintracciato nella sua abitazione un 40 enne sul conto del quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Torino. L’uomo, a seguito di una sentenza del 2018, deve scontare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di truffa avvenuta alcuni anni addietro, dal momento in cui aveva utilizzato un assegno scoperto per effettuare un acquisto di circa 1000 euro. È stato portato al carcere Miogni di Varese.

I carabinieri della stazione di Cuvio invece, a Capodanno, hanno eseguito un ordine di carcerazione che dispone la detenzione domiciliare nei confronti di un 43enne residente in Valcuvia. Anche in questo caso deve scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di una condanna per reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, i cui fatti risalgono al 2010.

Nel corso dei controlli il traffico dei veicoli sulle strade è stato pressoché inesistenze ed è stata elevata solo una sanzione nei confronti di un 34enne residente in Valcuvia che, alle 5 di mattina di capodanno, stava rientrando a casa da una festa organizzata con amici.