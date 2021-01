Dodici positivi al Covid: la Openjobmetis va in quarantena

A poche ore dalla partenza per Trieste per la prima gara ufficiale del 2021, il pullman della Pallacanestro Varese è rimasto fermo: i tamponi svolti, come di consueto, prima di affrontare la trasferta e l’impegno agonistico del fine settimana hanno rivelato un focolaio di Covid-19 all’interno della Openjobmetis.

Sono ben 12 le persone risultate infette all’interno del “gruppo squadra”, il gruppo di persone che comprende giocatori, tecnici, sanitari e alcuni dirigenti. Tutti coloro cioè che si occupano della prima squadra biancorossa, nelle varie mansioni.

La società del presidente Vittorelli non ha reso noto la suddivisione delle positività – tra giocatori e non giocatori; all’incirca sarebbero suddivisi a metà – ma ha spiegato che alcuni dei soggetti coinvolti mostrano sintomi leggeri: i dodici colpiti dal virus sono già stati posti in quarantena. A questo punto la disputa della gara di Trieste – in programma domenica 3 alle ore 18,30 – è a fortissimo rischio: una decisione sarà presa da Legabasket ma appare già evidente che il match sarà rinviato.

In questa stagione la Openjobmetis aveva già vissuto un caso di positività, quello di Giancarlo Ferrero che era stato fermato alla vigilia della partita di Bologna con la Fortitudo: in quel caso però il capitano era rientrato pochi giorni dopo vista la sopraggiunta negatività. Da allora Varese (a differenza di altre società) non aveva registrato altri casi al proprio interno.