Altri 4 casi positivi al covid in casa Openjobmetis

Sale ancora il numero di positivi al Covid-19 in casa Openjobmetis. La società ha infatti comunicato che a seguito di ulteriori tamponi molecolari effettuati mercoledì 7 gennaio ai componenti del gruppo squadra, sono emersi altri quattro casi di positività, che vanno a sommarsi ai dodici precedentemente comunicati.

Il Club biancorosso fa sapere che ha attivato anche per loro tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti.

Intanto la gara in programma domenica 10 gennaio contro Brindisi è già stata rinviata. Si aspetterà la prossima settimana per capire quale sarà il prossimo impegno in campo dei biancorossi.