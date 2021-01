Domani a Samarate si terranno i funerali di Erica Mosca e Lorenzo Landenna

Si terranno sabato 23 gennaio i funerali di Erica Mosca e Lorenzo Landenna, morti dopo essere stati travolti da una slavina sotto all’Alpe Devero, in Ossola.

Il funerale sarà alle 10, nella chiesa parrocchiale di Samarate; le due salme proseguiranno poi per il cimitero (nel caso della dottoressa Mosca) e per la cremazione (per il suo compagno Landenna, originario di Milano).

Vista la pandemia in corso e le limitazioni previste da Decreto Legge e Ordinanza del Ministero della Salute, i posti a sedere in chiesa saranno limitati e riservati ai famigliari e agli amici più stretti. I samaratesi sono dunque invitati a evitare possibili assembramenti in Piazza Italia, durante le esequie.

Per evitare ciò, sarà possibile per tutti seguire a distanza le esequie dalle ore 10.00 in streaming sul sito della parrocchia.

Attenzione: qui il link per seguire le esequie

L’inaugurazione della panchina

Infine sabato alle ore 14.30, presso il parco di Villa Montevecchio ci sarà l’inaugurazione “silenziosa” della panchina verde, dedicata ad Erica. Una panchina ideata per celebrare la Giornata dell’Albero. Orientata verso est, come avrebbe voluto Erica, dove sorge il Sole in segno di speranza e di rinascita.

Durante questo “raduno silenzioso” verranno lanciati dei palloncini verdi per ricordare Erica, dovunque si trovi ora.