Due libri per 7 giorni: a Induno Olona parole e immagini per non dimenticare

Pagine e immagini per non dimenticare.

Quest’anno, in occasione del Giorno della Memoria, vista l’impossibilità di organizzare incontri e manifestazioni pubbliche, il Comune di Induno Olona e l’assessorato alla Cultura, insieme alla Biblioteca comunale, all’Anpi cittadina e al gruppo di lettura “Le Parole e le Cose”, propongono una selezione di alcuni tra i più interessanti libri sulla Shoah pubblicati per l’occasione, tra romanzi, saggi, biografie e testi per bambini e ragazzi.

A partire da lunedì 25 gennaio per tutta la settimana saranno riportati sulla sezione “Notizie” del sito del Comune e sulle pagine Facebook e Instagram le proposte di lettura.

Una bibliografia che offre diverse occasioni per riflettere sulla tragedia dello sterminio degli ebrei e di tutte le persone deportate da parte dei nazisti.

I suggerimenti, scelti in collaborazione con Clara del gruppo di lettura, si possono trovare qui qui

Oltre a questa iniziativa, in questi giorni ci sarà un messaggio luminoso, come spiega l’assessore alla cultura Emanuele Marin: «Per estendere la conoscenza del tema a tutta la popolazione è stato realizzato in collaborazione con la sezione Anpi di Induno Olona un breve video contenente riflessioni e brevi testimonianze da parte di chi ha vissuto quel tragico periodo storico. Grazie alla disponibilità dell’Azienda Speciale ASFarm il video sarà proiettato sulla facciata dell’edificio di via Jamoretti 51 e sarà visibile da tutti coloro che attraverseranno in questi giorni in orario serale il nostro paese».