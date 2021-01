Due pagine Facebook da seguire se siete appassionati di libri e lettura

Non è tutto da buttare. Se il lockdown ci ha tolto tante, tantissime, possibilità è vero anche che qualcosa si può comunque ancora “salvare”. Come la possibilità di poter seguire interventi e incontri online che magari anche se di nostro interesse, prima avremmo perso perché difficilmente raggiungibili o fisicamente lontani. Abbattere le distanze è una delle grandi capacità del digitale così come la possibilità di mantenere a disposizione degli utenti i contenuti indipendentemente dal tempo in cui sono “andati in onda” la prima volta.

Agli appassionati di libri e lettura, tra i tanti spazi offerti dalla rete, sentiamo di consigliare due pagine Facebook particolarmente attive in questo campo. Sono entrambe “territoriali” e nascono nella provincia di Novara.

La prima è la pagina Facebook del Circolo dei lettori di Novara, realtà molto attiva della città piemontese, che offre moltissimi appuntamenti online dedicati alla letteratura con l’intervento di scrittori e personaggi del mondo della cultura. In particolare, in questo periodo, segnaliamo il ciclo di incontri “Io so cosa vuol dire non tornare” dedicato a Primo Levi e all’importanza della memoria, in programma a gennaio e febbraio.

La seconda pagina Facebook che vi invitiamo a seguire è quella del Centro Novarese di studi letterari, associazione del territorio che collabora con numerose realtà e in particolare con la biblioteca cittadina. La pagina social propone incontri, letture e consigli molto interessanti.