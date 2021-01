Formaggio, carne e Jack Daniels: la spesa gratis “a rate”

La spesa gratis è costata a un 27enne marocchino una denuncia per furto e aggravato e ricettazione, ma soprattutto l’espulsione.

È successo a Varese: S.F., ventiduenne tunisino, e N.O., marocchino 27enne, sono entrati e usciti più volte nell’arco della mattina da un supermercato cittadino. La troppa sicurezza e la spavalderia alla fine è stata notata: un addetto alla sicurezza del supermercato si è insospettito e, per questo, li ha osservati.

La perspicacia del vigilante è stata ripagata, poichè seguendo S.F., si è accorto che prelevava qualcosa da uno scaffale. Quando l’addetto si è avvicinato per chiedere cosa stesse prendendo, il 22ennese l’è data a gambe. Sicuro che i suoi sospetti erano fondati, l’addetto ha chiamato il 112 e le Volanti: gli agenti hanno rintracciato i due stranieri che parlottavano tra loro, come se nulla fosse. Il controllo dei loro zaini e di un borsone lasciato nella panchina poco lontano da loro, ha permesso di rinvenire sei bottiglie di whisky, due pezzi di formaggio, tre pezzi di carne ed alcuni rasoi e regola barba.

I due stranieri, già noti alle forze dell’ordine perché più volte nei guai, sono stati accompagnati negli Uffici della locale Questura dove, dopo essere stati compiutamente identificati, sono stati denunciati per i reati di furto aggravato e ricettazione.

N.O. è risultato, inoltre, irregolare sul T.N. e per questo gli è stato notificato il Decreto di espulsione con l’intimazione di lasciare lo Stato Italiano entro 7 giorni. La merce rinvenuta è stata restituita al supermercato oggetto del furto.