Frontale in via Circonvallazione, due feriti a Gorla Minore

Incidente stradale mercoledì mattina a Gorla Minore sulla via Circonvallazione.

La strada – che è la provinciale 19 – è stata raggiunta dai mezzi di soccorso per via di un incidente frontale far due veicoli nel quale sono rimaste ferite sembra in modo non grave due persone soccorse da altrettanti mezzi di primo soccorso della croce rossa italiana di Gallarate e di Legnano oltre a due automediche.

Sul posto, dopo le 9, anche polizia locale e vigili del fuoco.