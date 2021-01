Imu, bilancio e il programma triennale in Consiglio a Lavena Ponte Tresa

Il Consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa è convocato per la serata di venerdì 29 gennaio, alle 20.45 nella sala delle adunanze del Municipio.

All’ordine del giorno, diversi temi relativi alle gestione finanziaria del Comune e l’approvazione del Dup, il documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023.

Primo tema in discussione l’approvazione delle aliquote Imu per il 2021. Si prosegue con la regolamentazione della concessione di spazi pubblicitari e occupazione di aree in spzi demaniali destinti a mercati.

Saranno poi discussi ed approvati il Dup 2021-2023 e il bilancio di previsione triennale.

Qui l’ordine del giorno completo