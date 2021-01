La biblioteca di Cavaria cerca qualcuno per il servizio civile

Il bando per candidarsi per il servizio civile in biblioteca di Cavaria con Premezzo è online e aspetta solo di essere compilato e inviato.

Il servizio è rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni: l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali – distribuite su 5/6 giorni – e comprende un contributo economico mensile.

In cosa consiste il servizio civile

I ragazzi che verranno selezionati svolgeranno diverse mansioni: l’incremento dell’utilizzo dei servizi online della biblioteca da parte degli utenti, la catalogazione delle raccolte, la sistemazione delle collezioni e l’organizzazione di attività di promozione alla lettura.

Un modo diverso, per chi è appassionato di libri e lettura, di accedere al mondo delle biblioteche dall’interno e capirne al meglio il funzionamento.