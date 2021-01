La biblioteca porta nelle case “I racconti del sabato”

Nei prossimi fine settimana di gennaio bambini e ragazzi potranno partecipare a “I racconti del sabato” interpretati per loro in diretta su piattaforma zoom dall’attrice e narratrice Betty Colombo. Promotore dell’iniziativa è il Comune di Cantello in stretta collaborazione con la Biblioteca civica Carlo Coquio ma gli eventi sono aperti a tutti, tesserati della biblioteca e non, residenti di Cantello oppure no.

Ogni sabato tante storie, tanti spunti per riflette e divertirsi.

Sabato 16 gennaio, ore 15

“Mangerei volentieri un bambino”

Storie di coccodrilli e di altri animali temibili. Narrazione consigliata ai bambini dai 5 a 7 anni.

Iscrizioni entro e non oltre le ore 12 di venerdì 15 gennaio.

Sabato 23 gennaio, ore 15

“I vizi del lupo”

Cosa succede quando un lupo ha sempre fame e il cibo diventa per lui un’idea fissa? Narrazione consigliata ai bambini da 8 a 10 anni.

Sabato 23 gennaio, ore 17

“Polifemo”

L’incontro con l’abnorme ed il fascino dell’horror. Narrazione consigliata ai ragazzi tra gli 11 e 14 anni.

Per partecipare a uno o più eventi è necessario iscriversi inviando una email entro le ore 12 del venerdì precedente all’indirizzo biblioteca@comune.cantello.va.it specificando nome, cognome e data di nascita del bambino, la proposta scelta e anche l’indirizzo email cui inviare il link per partecipare alla videochiamata Zoom. . https://www.comune.cantello.va.it/archivio10_notizie-e…