La commissione sanità convoca Trivelli e Lucchini per fare il punto sulla campana vaccinale

Giacomo Lucchini e Marco Trivelli convonvocati in commissione sanità in regione per chiarire gli intoppi della campagna vaccinale antiCovid legati all’invio di aghi sbagliati da parte del commissario Arcuri: « Ho convocato in audizione Giacomo Lucchini, responsabile incaricato da Regione Lombardia di gestire la campagna del vaccino anti Covid-19, e il Direttore Generale al Welfare, Marco Trivelli affinché possano illustrare nel dettaglio l’organizzazione della campagna vaccinale – ha annunciato il presidente Emanuele Monti – Sarà l’occasione per esplicitare le criticità legate agli invii di siringhe sbagliate da parte della struttura commissariale del Governo e la consistenza dell’invio periodico delle dosi».

Il presidente della commissione Sanità ha poi fatto un bilancio dell’intera campagna Lombardia: « In una settimana abbiamo recuperato il ritardo accumulato nei giorni scorsi a causa della mancata partenza prevista il 4 gennaio. A ieri, il totale è di 68.828 dosi somministrate (44,8% delle 153.720 ricevute da Roma) e siamo tra le prime regioni per numero di somministrazioni totali. Dobbiamo accelerare ulteriormente per terminare la prima fornitura ed essere i primi in Italia per dosi erogate ogni 1000 abitanti».

Tra le categorie prioritarie da sottoporre al vaccino, Monti vorrebbe far ricomprendere anche gli odontoiatri come avviene già in qualche regione come la Sicilia: « Sono stati completamente dimenticati dal commissario Arcuri e dal Governo. Regione Lombardia non ha dimenticato questa categoria che opera in un ambito di profilassi elevata e quindi molto esposta al rischio di contagio. C’è la massima disponibilità della Giunta regionale ad accettare la mia richiesta e ad inserirli nel primo gruppo già entro fine mese. Mercoledì potremmo annunciare questa importante iniziativa».