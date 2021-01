La Openjobmetis è di nuovo in campo: Trieste-Varese in diretta

Dopo un mese di stop a causa dell’epidemia di Covid-19, la Openjobmetis torna in campo con appena sette giocatori senior per sfidare Trieste. Contesa iniziale all’Allianz Dome alle ore 18 di oggi, mercoledì 27 gennaio e partita raccontata azione dopo azione nel liveblog di VareseNews.

