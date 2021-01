Le caratteristiche di un mini frigo da camera

Quante volte abbiamo sognato di avere tutto in camera? Televisione, coperte, bevande e cibo a portata di mano. In realtà, per soddisfare questo desiderio non ci vuole molto, basta un semplice mini frigo da posizionare al lato del letto, pronto per conservare bevande e spuntini della mezzanotte.

Il mini frigo da camera è comodo e utile al tempo stesso, se si sceglie un modello con risparmio energetico è possibile usufruire di un servizio “di lusso” senza trovare sorprese sulla bolletta della luce.

Ma quali sono le caratteristiche a cui bisogna prestare attenzione prima di acquistare un mini frigo da camera?

Mini frigo bar da camera: le caratteristiche principali

Il mini frigo bar da camera è molto comodo e spesso viene descritto come un accessorio di lusso, tuttavia, è bene scegliere un modello che abbia delle specifiche caratteristiche, in particolare: deve essere silenzioso, deve avere la giusta capacità interna e bisogna valutare se scegliere un modello con o senza congelatore.

Il frigo bar da camera deve essere necessariamente silenzioso, altrimenti si rischia di non riposare per niente durante la notte a causa dell’eccessivo rumore del motore refrigerante presente al suo interno. Il mini frigo bar ideale non dovrebbe superare i 50 decibel.

I modelli con congelatore, in realtà, sono utili solo se si necessita di avere uno spazio personale dove conservare la propria spesa, come nel caso di un appartamento abitato da tanti coinquilini e con un solo frigorifero. In questo caso, bisogna scegliere un modello che abbia un ripiano congelatore capiente, altrimenti è consigliato scegliere un semplice modello con uno scomparto per il ghiaccio.

La capacità interna è fondamentale perché permette di capire quanti prodotti possono essere inseriti all’interno di un mini frigo. Anche in questo caso, questa caratteristica varia in base all’utilizzo del frigo bar. Le capienze variano dai 4 litri ai 60 litri, per un uso standard in camera da letto la scelta migliore potrebbe ricadere su un mini frigo bar da 10 litri.

Il consumo energetico di un mini frigo

Il consumo energetico è un fattore molto importante da tenere in considerazione quando si sceglie un mini frigo elettrico. Esistono modelli appartenenti alla classe B, A ed A+, caratterizzati da una fascia di prezzo e da prestazioni differenti.

I mini frigo di classe B sono molto economici ma, al tempo stesso, molto esosi in termini di consumi elettronici. I nuovi modelli di mini frigo sono caratterizzati dalla classe A o superiore, hanno un prezzo più alto ma permettono di risparmiare in bolletta nel lungo periodo.

Anche in questo caso, la scelta della classe energetica deve essere valutata in base all’utilizzo del mini frigo. Se si decide di tenere il frigo bar sempre accesso, è consigliato pensare nel lungo periodo e scegliere una classe superiore che permette di risparmiare sulla bolletta.

Mini frigo bar: perché non può mancare in una camera B&B

Negli ultimi anni, sono sempre di più i turisti che scelgono di soggiornare in diversi bed & breakfast al posto di un unico hotel. Questa scelta può essere un ulteriore spinta per migliorare i propri servizi e rendere l’esperienza del soggiorno indimenticabile.

I nuovi mini frigo bar con un’alta classe energetica sono ottimi da inserire all’interno delle camere di un bed & breakfast, magari con all’interno delle bottiglie d’acqua o altre bevande. Molti turisti, infatti, prima di far ritorno al b&b scelgono di fare la scorta al supermercato e trovare un comodo mini frigo bar in camera dove tenere comodamente gli alimenti e le bevande è sicuramente un vantaggio.

In commercio esistono specifici modelli ideati appositamente per gli hotel, caratterizzati da caratteristiche e fascia di prezzo differenti rispetto ai modelli di frigo bar standard.