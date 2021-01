Le note a Cuvio non si fermano, concerto di piano in streaming nel “paese della musica“

Cuvio, che porta come fiore all’occhiello una banda musicale dalla bisecolare storia e che è conosciuto in tutto il mondo grazie alla prestigiosa fabbrica di organi musicali da chiesa, non poteva arrendersi alla prepotenza di uno sconosciuto virus.

Infatti, dopo aver sfidato con successo la pandemia nell’estate scorsa con il “Luglio Musicale”, tradizionale ritrovo musicale estivo all’aperto, l’associazione “Momenti Musicali” e la Pro Loco di Cuvio ripropongono, per questo triste inverno alcune serate musicali di alto livello.

Se il ritrovarsi nel verde del parco “Pancera” aveva consentito ai vari musicisti di esibirsi nel rispetto delle vigenti norme anti-covid, per organizzare questa serie di incontri invernali si è ricorsi alle moderne tecnologie e ai social.

Sarà il direttore artistico della manifestazione, il maestro Adalberto Maria Riva, da oltre un decennio ideatore e coordinatore della manifestazione estiva il primo ad esibirsi via streaming su You Tbe nell’appuntamento che si terrà sabato 23 gennaio.

Quindi, seduti sul divano di casa, per il prossimo week-end abbiamo la possibilità di collegarci con il Teatro comunale di Cuvio e passare una serata visitando un prestigioso museo quale è quello della musica classica.

Musica e perché è il curioso titolo della serata che vedrà il maestro Riva e il suo pianoforte

illustrare quali sono nel quotidiano gli usi più’ comuni di molti brani famosi: quali, come e

sopratutto perché lo si scoprirà collegandosi sabato 23 gennaio dalle ore 21 a questo link :

https://m.youtube.com/watch?v=bEjWb1SqW6w&feature=youtu.be