Longhin scrive ai sindaci: “Superiamo le divisioni per la creazione delle zone omogenee”

«Caro sindaco ti scrivo questa lettera da semplice cittadino. Non da ex capogruppo in consiglio provinciale o da dirigente di partito. Poche righe scritte col cuore e umiltà ma con l’intento di “spronarti” ad appoggiare la mozione che ti allego».

È un appello accorato quello che Giuseppe Longhin, dirigente della Lega provinciale, ha inviato a tutti i primi cittadini del Varesotto chiedendo sostegno al progetto delle aree omogenee, una proposta che lo aveva visto già impegnato dai banchi di Villa Recalcati per una diversa organizzazione del territorio provinciale.

«Come amministratore sai bene le difficoltà nella gestione di un Comune. Sempre in attesa di risposte che non ti permettono di programmare al meglio la spesa e l’assegnazione di servizi ai tuoi cittadini – ha scritto Longhin nella sua missiva -. Con la creazione delle “zone omogenee”, una volta a regime, sarai tu, insieme agli altri amministratori, a decidere cosa fare e come farlo».

Un messaggio che Longhin vuole privare di ogni appartenenza politica: «Credo sia giunto il momento di mettere da parte le divisioni partitiche, le prese di posizione in contraddittorio e pensare al nostro territorio, comunale o provinciale che sia, in primis».

L’obiettivo è quello di convincere i consigli comunali del Varesotto a sollecitare la Provincia di Varese al fine di convocare un’assemblea dei sindaci con ordine del giorno “creazione zone omogenee”.