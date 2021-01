Dopo l’operazione Maroni dimesso dall’istituto Besta di Milano

Roberto Maroni è stato dimesso dall’Istituto neurologico Besta di Milano dove nei giorni scorsi aveva subito un’operazione in seguito al malore avuto lo scorso lunedì 4 gennaio.

Maroni, ex Ministro, Presidente di regione Lombardia e candidato per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Varese, era stato inizialmente ricoverato in ospedale a Varese e dunque trasferito all’istituto milanese per un’operazione. Al termine dell’intervento la direzione sanitaria dell’istituto aveva informato che le “condizioni cliniche del paziente sono soddisfacenti e che lo stesso è sveglio e cosciente”.