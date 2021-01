Luino, esce di strada sulla provinciale, 34enne all’ospedale

Una strada ghiacciata ricca di curve che non perdona.

Così un uomo di 34 anni è finito questa mattina, giovedì all’ospedale di Luino in codice giallo dopo essere uscito di strada sulla sua auto mentre viaggiava lungo la strada provinciale 61.

All’altezza dello sbarramento artificiale di Creva, ancora Luino, il trentaquattrenne si è intraversato con la sua utilitaria andando a sbattere attorno alle 4.30 (immagine di repertorio).

Sono stati chiamati i soccorsi sanitari (ambulanza e automedica), e i carabinieri e l’automobilista dopo essere stato immobilizzato è stato caricato a bordo dell’ambulanza e portato in pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per messa in sicurezza e supporto.