Miglior Tapis Roulant Diadora: prezzi, recensioni e opinioni

Il tapis roulant Diadora è un attrezzo ampiamente utilizzato per il fitness, che consente di correre indoor come valida alternativa al running all’aria aperta.

È costituito da un ampio nastro trasportatore sul quale è possibile sia camminare che correre, a seconda della sua velocità di scorrimento.

Concepite sia per un impiego in palestra che per l’allenamento domestico, queste pedane elettriche possono essere anche pieghevoli, per limitare al massimo il suo ingombro.

Particolarmente apprezzato per l’ottima qualità dei suoi prodotti e per i prezzi molto convenienti, il brand Diadora si è conquistato un posto di spicco tra gli appassionati dell’home fitness.

Miglior pedana elettrica e tappeto diadora

1. Diadora Star 1000

Si tratta di una pedana elettrica richiudibile con dimensioni standard di 148 centimetri x 67 centimetri x 127 centimetri.

Il suo carico massimo arriva a 100 chilogrammi e la sua potenza è di 1,5 Hp, piuttosto bassa in quanto il dispositivo non è stato progettato per impieghi professionali.

Fornito di 9 programmi di allenamento, il tapis roulant offre l’opportunità di 3 diverse inclinazioni, con una velocità massima di 13 chilometri all’ora.

Una prestazione estremamente utile è quella del rilevamento della massa corporea.

Il materiale costitutivo è l’alluminio, un metallo resistente ma leggerissimo.

Grazie alla disponibilità di 4 programmi di velocità, questo attrezzo offre una notevole versatilità d’impiego.

2. Diadora Fitness Edge 1.6 Dark

Sempre rivolta a scopi non professionali, questa pedana si distingue per dimensioni leggermente inferiori della precedente, corrispondenti a 170 centimetri x 70 centimetri x 126 centimetri, ed è richiudibile.

La velocità massima è ancora di 13 chilometri all’ora, ma l’inclinazione è di 2 livelli soltanto.

Realizzato completamente in acciaio il tappeto risulta un pò più pesante, circa 52 chilogrammi.

Sono disponibili ben 19 programmi di allenamento, governabili anche tramite radiocomando, e in grado di permettere al runner di diversificare l’allenamento, anche variando l’inclinazione della pedana.

3. Diadora Fitness Edge 2.0 Dark

Caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo, questa pedana elettrica non offre prestazioni professionali, ma è indicata per un allenamento domestico.

Le sue dimensioni sono: 174 centimetri x 78 centimetri x 32 centimetri e il peso è di soli 44 chilogrammi.

Sono disponibili 15 programmi di allenamento e, come utili optional, l’apparecchio presenta la funzione di rilevazione della massa grassa e di quella cardiaca “Hand Pulse”.

Si tratta di un tapis roulant realizzato in acciaio, un materiale estremamente robusto e durevole.

Grazie al display LCD retroilluminato viene garantita un’eccellente visualizzazione di tutti i parametri.

4. Diadora Fitness Edge 2.4 Dark

Più potente del modello precedente (2 Hp) e con una velocità massima di 16 chilometri all’ora, questo tapis roulant è fornito di 6 ammortizzatori di gomma, estremamente efficaci per rendere confortevole il suo utilizzo.

Infatti il runner ha la certezza di salvaguardare le articolazioni durante l’attività motoria.

Costruito interamente in alluminio, il prodotto pesa 44 chili e ha dimensioni di 160 centimetri x 70 centimetri x 125 centimetri.

La presenza di 6 elastometri Double Deck contribuisce a migliorare le prestazioni della pedana sia durante la deambulazione che la corsa.

Grazie alla disponibilità di un radiocomando è possibile controllare l’attrezzo anche a distanza.



5. Diadora Rewo 500

In grado di sostenere un peso massimo di 120 chili, questo attrezzo ginnico si caratterizza per un ottimo sistema di ammortizzatori, funzionante grazie alla presenza di 8 elastomeri di gomma.

Essendo realizzato in gomma tecnologica, il tapis roulant pesa soltanto 80 chilogrammi e può raggiungere un’inclinazione della pedana pari al 10%

È possibile sfruttare 15 programmi di allenamento per una velocità massima di 16 chilometri all’ora, oltre all’opzione di rilevamento della massa grassa corporea.

Sono presenti due speaker per MP3 che consentono all’atleta di allenarsi ascoltando musica.

Ottimo rapporto qualità/prezzo per una pedana non professionale.

6. Diadora Fitness Trim 4.2

Appartenente a una fascia medio-bassa di attrezzature per home fitness, questo dispositivo consente di raggiungere una velocità massima di 18 chilometri all’ira, considerata un’ottima prestazione per allenamenti casalinghi.

Rispetto ad altri prodotti simili, il Trim 4.2 consente di sfruttare l’opzione “Gara” comprendente 5 programmi extra rispetto ai 15 standard.

Le dimensioni sono nella norma, e precisamente: 78 centimetri x 31,5 centimetri x 168 centimetri, con un peso di 57 chili.

Un requisito particolarmente apprezzato dai consumatori è quello di 2 altoparlanti che consentono di ascoltare la musica durante gli allenamenti.

È possibile raggiungere un’inclinazione del 12%.

7. Diadora Exess 5.6

Si tratta di un attrezzo dotato di una potenza decisamente superiore a quella degli altri, in quanto si attesta su 2,25 Hp.

Il punto di forza di questa pedana è senza dubbio collegabile alla disponibilità di 42 programmi preimpostati di allenamento, che la rende ideale per chi desidera mantenersi in forma.

Realizzata completamente in gomma tecnica, essa ha un peso di 59 chilogrammi e dimensioni di 77 centimetri x 132 centimetri x 112 centimetri.

La velocità massima consentita è pari a 16 chilometri all’ora e la pendenza raggiungibile arriva al 12%, consentendo di diversificare ulteriormente i programmi di allenamento.

8. Diadora Exess 5.7

Questa pedana mobile appartiene a una fascia qualitativamente superiore dato che la sua potenza arriva a 2,5 Hp e la velocità massima consentita è di 18 chilometri all’ora.

Sono ben 49 i programmi di allenamento che l’utente è in grado di alternare, utilizzandone 40 standard, 3 personalizzabili, 3 di target e 3 di tipo HRC.

In questo modo il fitness assume un ruolo quasi professionale, anche tenendo conto che l’apparecchio è fornito di un cardio-frequenziometro che funziona tramite ricevitore wireless.

Le dimensioni della pedana sono: 163 centimetri x 71 centimetri x 140 centimetri e il peso è di 54 chili.

Particolarmente apprezzati dagli sportivi che amano allenarsi accompagnati dal ritmo musicale, sono gli speaker MP3, completati da un utilissimo supporto per tablet.

Vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

9. Diadora Fitness Trim 7.5

Grazie alle notevoli performance relative a una potenza di 2,75 Hp, il Trim 7.5 di Diadora consente di raggiungere prestazioni nettamente migliori rispetto ad altri tapis roulant.

Tra le altre, un ruolo di spicco è senza dubbio quello della velocità massima raggiungibile, che è di 20 chilometri all’ora.

Realizzata completamente in gomma tecnologica, la pedana presenta un notevole peso di 85 chili, che garantisce la massima stabilità durante gli allenamenti (sono presenti 30 opzioni).

È presente un computer retroilluminato di tipo LCD, perfetto per visualizzare i dati durante le varie fasi operative.

Viene offerta anche un’utile fascia toracica, ideale per allenamenti continuativi; sono previsti inoltre un collegamento Bluetooth e una App Fitness Training esclusivamente per questo apparecchio.

10. Diadora Exess 10.3

Tenendo conto che l’inclinazione della pedana può raggiungere il 15% è facile intuire quali possano essere le sue prestazioni, comprendenti tra l’altro una velocità massima di 20 chilometri all’ora.

Realizzata in gomma tecnica, essa ha le seguenti dimensioni: 164 centimetri x 71 centimetri x 125 centimetri.

Il suo peso è decisamente contenuto (soltanto 44 chili) e i programmi di allenamento sono 43.

Sono compresi due speaker per MP3 e una pratica fascia toracica, ideale per la corsa veloce.

Pur non essendo un dispositivo professionale, questa pedana elettrica si conferma un’ottima scelta per chi desidera effettuare un efficace programma di home fitness .

11. Diadora Exess 12.5

Si tratta di un attrezzo per uso professionale che consente di raggiungere una velocità massima pari a 22 chilometri all’ora, sfruttando la notevole potenza di 3,5 Hp.

Grazie alla presenza di 43 programmi preimpostati di allenamento, lo sportivo è in grado di scegliere tra numerose opzioni, facendosi supportare dalla fascia toracica inclusa.

Le dimensioni del prodotto sono: 164 centimetri x 71 centimetri x 125 centimetri e il suo peso è di 44 chilogrammi.

La presenza di due speaker per MP3 offre l’opportunità di allenarsi ascoltando la colonna sonora preferita, con la possibilità di collegarsi anche a tablet e smartphone.