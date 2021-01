Mondo Convenienza apre a Rescaldina e assume 80 persone: ecco come candidarsi

In occasione dell’apertura, prevista per maggio, di un nuovo punto vendita Mondo Convenienza a Rescaldina, Openjobmetis ha avviato la ricerca per la selezione di ottanta addetti alla vendita. Le figure ideali devono aver maturato un’esperienza nel campo della vendita assistita e possedere capacità di problem solving, ottime doti comunicative e spiccate capacità relazionali, oltre che una predisposizione all’organizzazione e alla gestione lavorativa. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni anche durante il weekend.

Per accedere alla selezione, gli interessati devono essere in possesso di un diploma e/o di una laurea. La conoscenza del software CAD di progettazione costituirà titolo preferenziale.

Prima dell’inserimento lavorativo in store, è previsto un percorso formativo retribuito della durata di 3 mesi a partire dal mese di marzo. Agli 80 addetti alla vendita viene offerto un contratto in somministrazione finalizzato all’inserimento diretto in azienda.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Candidati del sito www.openjobmetis.it. Gli interessati alla selezione possono mandare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: besozzo@openjob.it.