Movibus, corse potenziate e rimodulate per la ripartenza delle superiori

Come richiesto dai dirigenti scolastici delle scuole superiori del territorio, Movibus, l’azienda di trasporto pubblico dell’Alto Milanese e del Magentino, ha potenziato l’offerta in vista del rientro in classe slittato al 25 gennaio.

«L’offerta è stata ricalibrata e notevolmente potenziata su tutte le linee esercite dall’azienda, ulteriormente rispetto a quanto già messo in atto dal 14 settembre 2020. – fa sapere il referente per l’Alto Milanese di Movibus – Questo sia per quanto concerne le corse con utenza prevalentemente scolastica che per il pendolarismo lavoratori. Il lavoro di riorganizzazione e di riprogrammazione degli orari è stato esteso su tutto il territorio».

Gli autobus si Movibus servono tutti gli Istituti presenti del Nord Ovest della Provincia di Milano e di Varese, quindi Rho, Magenta, Parabiago, Castano Primo, Vittuone, Inveruno, Villa Cortese, Arconate, Corbetta oltre che Busto Arsizio.

«A Legnano, in particolare – conferma Taormina – come stabilito nel tavolo di lavoro coordinato dalla prefettura di Milano, sono state coperte tutte le esigenze dei nuovi orari di ingresso e di uscita di Bernocchi, Dell’Acqua e Galileo Galilei». Nel caso di Bernocchi e Dell’Acqua sono stati organizzati quattro ingressi (due per ogni scuola)e quattro uscite proprio per evitare assembramenti in via Diaz