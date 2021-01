Oltre 2000 scatole consegnate a Natale, il bilancio dell’iniziativa solidale di Casaringhio

Ben 2100 scatole ricevute, più di 7 comuni coinvolti, numerose associazioni che hanno partecipato, migliaia di cittadini che si sono impegnati per realizzare i doni che sono stati consegnati durante i giorni di Natale dall’associazione Casaringhio di Busto Arsizio.

Federico Riva e Sara Vega hanno voluto rendere noti i dati della grande campagna di solidarietà avviata a dicembre e che ha coinvolto associazioni, singoli cittadini, attività economiche per portare in casa di ogni famiglia in difficoltà un piccolo pensiero per scaldare un Natale che altrimenti sarebbe stato un po’ più triste. Federico, che di lavoro fa l’ingegnere e quindi conosce molto bene i numeri.

Di seguito il numero di scatole raccolte da ogni realtà coinvolta:

Mensa del Padre Nostro – Castellanza 700

Cittadini Cassano Magnago – Cassano Magnago 400

Altri Privati Cittadini Comuni Alto Milanese 318

Cittadini Cerro Maggiore – Cerro Maggiore 200

Associazione Cuori Eroi – Gorla Maggiore 162

Cittadini Castano Primo – Castano Primo 100

Scuola Elementare Pieve di Cadore – Busto Arsizio 50

La Bastide La casa di campagna – Busto Arsizio 40

CIOFS FP Lombardia – Castellanza 25

Busto 33 Scout – Busto Arsizio 25

Nulle ND 80

Di seguito, invece, il numero di scatole consegnate, divise per comune.

Castellanza 725

Cassano Magnago 400

Comuni Alto Milanese 318

Cerro Maggiore 200

Gorla Maggiore 162

Busto Arsizio 115

Castano Primo 100

Nulle 80

Le 80 scatole nulle non sono state consegnate: «Si tratta di pacchi che emanavano un cattivo odore e che abbiamo dovuto aprire per capire cosa fosse stato inserito. Devo dire che ci ha stupito il comportamento di poche persone che hanno inserito nelle scatole pannolini o assorbenti usati, cibo deperibile. Non so se sia stato fatto in buona fede e voglio sperare che sia così. Fortunatamente il 95% di chi ha donato lo ha fatto nella maniera corretta».

Riva ci tiene a precisare che tutte le scatole sono state consegnate alle famiglie indicate dalle varie associazioni del territorio che si occupano di solidarietà: «Abbiamo curato personalmente la consegna delle scatole e mi ha fatto male sentire qualche critica alla nostra iniziativa che metteva in dubbio la nostra correttezza. Ringrazio, invece, ancora una volta tutti coloro che ci hanno aiutato».