Pioggia e neve ma solo nelle valli

Non c’è traccia (per ora) di neve in pianura. Il Centro Geofisico Prealpino prevede per oggi, giovedì 21 gennaio, cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Precipitazioni diffuse con nevicate fino a basse quote al mattino ma nelle valli più fredde, poi sopra i sopra i 500-700 m. Nubi basse e nebbie sulla pianura.

Per domani invece al mattino molto nuvoloso o coperto con piogge e neve sopra gli 800-1000 m. In seguito asciutto e forse qualche schiarita. Temperature in lieve aumento.

Sabato al mattino nuvoloso con locali piogge e neve oltre 900 -1000 m. Nel pomeriggio asciutto su tutta la regione. Temperature massime 5/8° minime 0/3°.

Secondo la Protezione civile della Lombardia il rischio neve – allerta gialla – era localizzato nella parte nord del Varesotto, corrispondente alle Prealpi Varesine