Preso spacciatore al parco delle Groane

Nella serata di mercoledì 6 gennaio, a Solaro, in provincia di Milano, i militari della pattuglia della locale stazione dell’Arma, impegnati in servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Parini, in prossimità del parco delle Groane, hanno notato un ragazzo che vendeva sostanza stupefacente ad un passante e subito dopo ad un uomo all’interno di una autovettura in sosta.

I militari sono immediatamente intervenuti e hanno bloccato ed arrestato lo spacciatore, L.G.B., cittadino italiano, classe 1992, già noto alle forze dell’ordine, e fermato l’acquirente che transitava a piedi, in passato già segnalato come assuntore, mentre l’uomo a bordo dell’autovettura è riuscito a darsi alla fuga. Sul posto sono stati recuperati 2,6 grammi di sostanza stupefacente (tra cocaina ed eroina) in possesso dell’acquirente, da terra sono stati raccolti altri 3,35 grammi di hashish che doveva essere ceduta all’acquirente che si trovava in auto, mentre addosso allo spacciatore i militari hanno trovato 0,30 grammi di eroina.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Rho in attesa del giudizio direttissimo.