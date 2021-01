Primi in Europa con un milione di vaccinazioni

Superato il milione di dosi inoculate. Un risultato che colloca l’Italia al primo posto in Europa e al settimo nel mondo per numero di vaccinazioni. È importante ricordare che occorre aspettare una seconda somministrazione per avere la copertura del vaccino.

Nella serata di venerdì è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in un suo tweet ha scritto: “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”.

Sulla base della popolazione l’Italia si trova sempre al settimo posto nel mondo e seconda in Europa solo alla Danimarca.

I RISULTATI DELLE REGIONI

Tutte le informazioni sulle vaccinazioni pubblicate in tempo reale si trovano sul sito del Ministero della salute.

UN POSSIBILE RALLENTAMENTO

La Pfizer ha fatto sapere che dalla prossima settimana rallenterà le consegne delle dosi in tutta Europa, nell’attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. Su questo è subito intervenuto il il commissario Domenico Arcuri.

“Alle 15,38 di oggi la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni italiane. Non solo: ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura. Analoga comunicazione è pervenuta a tutti i Paesi della Ue. La Pfizer ha altresì annunciato che non può prevedere se queste minori forniture proseguiranno anche nelle prossime settimane, né tantomeno in che misura”.

La presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, ha chiesto alla casa farmaceutica il rispetto del calendario.

Il Ministero della salute ha uno spazio dedicato a tutte le domande che riguardano il vaccino. Un sito in costante aggiornamento in cui potrete trovare tante informazioni utili.

Nel link sopra trovate tante informazioni che riguardano il nostro territorio.