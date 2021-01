Regione Lombardia sui dati Covid: “Non una rettifica ma un aggiornamento dell’algoritmo”

“Nessuna richiesta di rettifica, ma un necessario aggiornamento di un “campo” del tracciato che quotidianamente viene inviato all’Istituto Superiore di Sanità”.

Lo scrive in una nota Regione Lombardia in merito all’errore che ha portato alla classificazione della Lombardia in zona rossa .

“Un’azione, condivisa con l’Istituto Superiore di Sanità – prosegue la nota – che si è resa necessaria a fronte di un’anomalia dell’algoritmo utilizzato dall’ISS per l’estrazione dei dati per il calcolo dell’Rt, segnalata dagli uffici dell’assessorato al Welfare della Regione e condivisa con Roma”.