Robur spuntata e battuta a Vigevano: solo 46 punti per i gialloblu

Larga sconfitta per la Coelsanus Varese sul campo di Vigevano nella sesta partita disputata dai gialloblu nel girone B2 di Serie B. La squadra di coach Saibene è stata battuta dalla formazione lomellina al termine di una partita dal punteggio molto basso: appena 46 i punti segnati dalla Robur contro i 67 degli avversari. Altrettanto scadenti le percentuali al tiro: 11/36 da 2 (37%), 2/20 da 3 (10%). (foto Laura Marmonti / NPV)

Una “quaresima” offensiva emersa fin dal primo quarto di gara quando la squadra di coach Piazza, ex di turno al pari di Passerini, ha chiuso in vantaggio 22-8 incanalando subito l’andamento del match. Solo due in doppia cifra tra i varesini, il solito Calzavara a quota 14 (soprattutto dalla lunetta) e il combattivo Boev che con 10 punti (e 13 rimbalzi) ha provato a sopperire alle mancanze offensive dei compagni.

Incredibile lo zero di Allegretti in 24′ di gioco – anche se il veterano è appena rientrato dopo un lungo stop -, male anche Gergati (2) e Ivanaj (4); il buono si è visto invece in difesa dato che Vigevano è rimasta ampiamente sotto la propria media stagionale ma, appunto, i soli 67 punti sono bastati per un successo netto. Top scorer tra i padroni di casa l’ex sangiorgese Filippo Rossi con 14, curiosamente anche unico in doppia cifra per la banda di Piazza.

“Tolto il dente” – Vigevano è la capolista e la favorita del girone – ora la Coelsanus deve provare a muovere la classifica nel prossimo match contro la Riso Scotti Pavia (sabato 16 alle 20,45 al Campus), altra formazione a quota 4, reduce dal successo su Fiorenzuola. La sensazione è che, tolta la Elachem e Piacenza, tutte le altre squadre siano sullo stesso livello: sfruttare il turno casalingo quindi potrebbe fare molto bene al morale e alla graduatoria di Antonelli e soci.

Elachem Vigevano 1955 – Coelsanus Robur et Fides Varese 67-46

(22-8, 37-24, 54-36)



R&F Varese: Calzavara 14 (1/5, 1/6), Boev 10 (4/7, 0/1), Trentini 6 (1/4, 1/6), Antonelli 6 (2/5, 0/1), Ivanaj 4 (1/3, 0/1), Albique 4 (2/3), Gergati 2 (0/7, 0/4), Allegretti (0/2), Veronesi 0 (0/0, 0/1), Ne: Magugliani, Maruca. All. Saibene.

Note Robur – Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 33 (11 off., Boev 13) – Assist: 7 (Antonelli 2).

SERIE B GIR. B2

CLASSIFICA (dopo 6 giornate): Vigevano 12; Piacenza 10; Cremona 8; Piadena, Pavia, Fiorenzuola, R&F VARESE 4; Olginate 2.